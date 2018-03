Wenger confirma Ospina no gol e não descarta Özil para duelo contra Bayern

O técnico Arsène Wenger confirmou que Ospina será o goleiro titular do Arsenal no jogo de ida contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta, na Alemanha. Ele vai substituir Petr Cech, que vem sendo o titular do time no Campeonato Inglês.

"Ospina vai jogar no gol. A qualidade das suas exibições na fase de grupos é a razão por que estamos aqui hoje", elogiou Wenger, que não teve a mesma convicção ao ser questionado sobre a escalação de Özil entre os titulares - o meia alemão vem sendo questionado pela torcida nas últimas semanas.

"Não é o melhor momento para dar a escalação da equipe a vocês", disse Wenger na entrevista coletiva de imprensa. "Vou escolher o time amanhã de manhã. Vamos jogar na Alemanha e Özil está muito focado em fazer uma boa apresentação amanhã."

Ao projetar o jogo desta quarta, Wenger pediu à torcida para esquecer do último confronto entre as duas equipes. Na fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada passada, os alemães venceram com goleada de 5 a 1, no Allianz Arena.

"Precisamos esquecer os últimos jogos com o Bayern e focar na partida de agora. Temos a experiência de jogar contra eles todos os anos, e eles têm sempre o objetivo de ganhar a competição. Acredito que temos a capacidade necessária para vencê-los, temos a vantagem de jogar em casa na partida da volta, mas isso não quer dizer nada se não jogarmos bem amanhã", declarou.