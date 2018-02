Wenger confirma Özil e Ramsey fora de jogo do Arsenal pela Liga Europa

Os meio-campistas Mesut Özil e Aaron Ramsey foram confirmados pelo técnico Arsène Wenger como desfalques do Arsenal nesta quinta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, contra o Ostersunds, da Suécia, no confronto de volta da atual fase da Liga Europa.

Embora tenha treinado nesta quarta-feira após dois dias afastado por motivo de doença, o alemão Özil será poupado visando a final da Copa da Liga Inglesa, no domingo, quando o time londrino enfrentará o Manchester City na briga pelo título. O mesmo vale para o galês Ramsey, que ainda não atingiu a condição física ideal depois de ter se recuperado de uma lesão na virilha.

A ausência dos dois jogadores também não deverá pesar para o Arsenal, que já venceu o duelo de ida deste mata-mata por 3 a 0 em solo sueco, na semana passada, e encaminhou a sua classificação à próxima fase da Liga Europa. Com isso, pode perder até por 2 a 0 para seguir na competição continental.

"Ele (Özil) ficou na cama na segunda-feira e na terça por estar adoentado. Eu certamente o escalaria, mas por causa da doença ele terá de trabalhar duro amanhã e não estará envolvido neste jogo", justificou Wenger, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, na qual também colocou em dúvida o retorno de Ramsey na final contra o Manchester City.

"Ramsey não está relacionado para amanhã, mas ele teve um bom treino. Nós veremos como será a sua evolução entre hoje e domingo. Eu não o descarto para o jogo (contra o City)", destacou o comandante francês, que dará a Mkhitaryan a missão de ser o principal condutor das jogadas ofensivas do meio-campo como substituto de Özil, enquanto Danny Welbeck também ganhará uma chance na formação titular do setor ofensivo do Arsenal nesta quinta.