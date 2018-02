Wenger culpa Federação Francesa por lesões de Henry O francês Arsene Wenger, treinador do Arsenal, disse que a fraca temporada do atacante Thierry Henry é fruto de uma má gestão da federação de futebol de seu país. O artilheiro e capitão da equipe londrina sofreu algumas lesões na atual temporada, que prejudicaram seu rendimento pelo Arsenal. Segundo Wenger, isto se deve aos métodos da seleção francesa, comandada por Raymond Domenech. Em declarações divulgadas hoje pela BBC, Wenger disse que a federação vem "administrando mal" seu principal jogador. "Depois do Mundial, eu dei férias a Henry. Ele foi convocado novamente menos de 14 dias depois e disputou um amistoso completo. Que necessidade havia? A partir daí, ele jogou todas as partidas, quando já estava prejudicado", lamentou o técnico do Arsenal. Após a disputa da partida da semana passada contra o PSV Eindhoven pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões, que resultou na eliminação da equipe, Henry sofreu com problemas estomacais e lesão nos abdutores que o manterão de fora dos gramados por cinco meses. O atacante disputou sete jogos pela França na temporada, sendo três amistosos - em seis deles, ficou em campo os 90 minutos.