Wenger elogia Sol Campbell após eliminação do Arsenal A eliminação do Arsenal na Copa da Inglaterra neste domingo, após derrota para o Stoke City por 3 a 1, foi lamentada pelo técnico Arsène Wenger. Mas apesar da frustração, ele preferiu ressaltar a boa atuação do experiente zagueiro Sol Campbell, de 35 anos, que passou bom tempo sem clube e foi anunciado pelo Arsenal há cerca de dez dias.