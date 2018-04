Wenger ironiza vantagem sobre CSKA e vê jogos da Liga dos Campeões como alerta

O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, foi irônico nesta quarta-feira ao comentar sobre a vantagem que sua equipe conseguiu sobre o CSKA Moscou no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa - as equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 15h45, na capital russa.

"A melhor maneira de você manter a vantagem é vencendo a partida. Vamos jogar com o que temos de melhor, com atitude e tentar vencer" afirmou. O Arsenal venceu em casa por 4 a 1 e pode perder por até dois gols de diferença, que se garante na próxima fase da competição.

O treinador comentou sobre as partidas da Liga dos Campeões como exemplos de como a vitória no jogo de ida pode ir por água abaixo caso a equipe entre desconcentrada. Na terça-feira, a Roma fez 3 a 0 no Barcelona, reverteu um placar de 4 a 1 e garantiu vaga na semifinal da competição.

Na quarta-feira, a Juventus chegou a fazer 3 a 0 no Real Madrid na casa do adversário, mesmo placar do jogo de ida. Mas no último lance da partida, um pênalti polêmico garantiu o gol do time espanhol e a vaga na próxima fase.

"É um alerta para que a gente não entre acomodado. Sim, temos um grande trabalho a ser feito. A Liga Europa é importante para a gente, todos sabem disso. Estamos bastante focados em garantir a classificação e é nosso principal objetivo agora", finalizou o treinador.