Wenger projeta 'dia especial' para o Arsenal em final contra o Manchester City

Na mesma manhã de sexta-feira em que um sorteio realizado pela Uefa definiu que o Milan será o adversário do Arsenal nas oitavas de final da Liga Europa, o técnico do time londrino, Arsène Wenger, concedeu entrevista coletiva e exibiu confiança em sua equipe ao projetar a decisão da Copa da Liga Inglesa, contra o Manchester City, neste domingo, às 13h30 (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres.

Embora tenha sido derrotado nas duas decisões que disputou como treinador do Arsenal nesta competição, na qual caiu em jogos que valeram o título contra o Chelsea em 2007 e contra o Birmingham em 2011, o comandante francês deixou o tabu em segundo plano. Ele preferiu lembrar que triunfou em muitas outras finais desde a sua chegada ao clube, sendo que em sete delas conquistou a Copa da Inglaterra.

"É um dia especial. Não importante quantas finais você disputou em sua vida, é sempre um dia especial", afirmou Wenger, que lembrou a boa chance que o time terá de mostrar forçar e interromper com um possível título a grande fase vivida pelo City, atual líder disparado do Campeonato Inglês, 16 pontos à frente do vice-líder Manchester United.

"Para nós esta é uma oportunidade. Nós jogaremos com todos os nossos jogadores titulares. Nós queremos ganhar isso, nós queremos que nossos torcedores voltem para casa felizes", completou o técnico do Arsenal, que é o atual campeão da Copa da Inglaterra, em troféu obtido em 2017, e anteriormente guiou o time ao título da tradicional competição em 1998, 2002, 2003, 2005, 2014 e 2015.

Apesar da motivação exibida para a decisão, Wenger admitiu que o City atuará como favorito nesta decisão pelo melhor momento que vive. Por isso, ele enfatizou: "Temos de elevar o nosso nível de atuação para criar a surpresa".