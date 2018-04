Wenger promete Arsenal ambicioso no próximo Campeonato Inglês

LONDRES - O Arsenal ainda luta por uma vaga na próxima edição da Copa dos Campeões da Europa, mas o técnico Arsène Wenger reconheceu que o time precisa ter mais ambição na próxima temporada. O clube vem sendo coadjuvante de Manchester United, Chelsea e Manchester City e não fica nas duas primeiras colocações do Campeonato Inglês desde a temporada 2004/2005.

"Isso (terminar em quarto) é o mínimo necessário", disse Wenger. "isso é suficiente? Não. Nós queremos mais, mas este ano o Manchester United foi superior a todos os outros", completou. "No ano passado fizemos 70 pontos e terminamos em terceiro. Este ano, podemos fazer 73 pontos e terminar em quarto, então o que você quer fazer é ter uma consistência e lutar pelo Campeonato Inglês", acrescentou.

Wenger prometeu que o Arsenal vai começar mais forte a próxima temporada. "Nós reconstruímos a equipe e, desde janeiro, temos certamente nos saído muito bem se você olhar para o número de pontos que fizemos em comparação com as outras equipes. Criamos uma boa base e essa estabilidade pode nos ajudar a começar forte na próxima temporada", afirmou.

Em quinto lugar, o Arsenal vai enfrentar o Wigan nesta terça-feira em casa e precisa da vitória para entrar no grupo dos classificados para a próxima Copa dos Campeões. Wenger disse não saber qual será a postura do adversário, que foi campeão da Copa da Inglaterra no último fim de semana, mas luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês. "Nós não sabemos que tipo de equipe nós vamos enfrentar", comentou.