Werden Bremen está perto do 4º título O Werder Bremen está muito perto do título alemão. Se vencer o Bayern de Munique, fora de casa, neste sábado, pela 32ª rodada, o clube do atacante brasileiro Aílton será o campeão. Tem 71 pontos, contra 65 do Bayern. Restam três rodadas para o fim da competição. O jogo é tratado na Alemanha como o clássico do ano, o megaclássico. ?A equipe que vencer o jogo será a campeã?, aposta Ottmar Hitzfeld, técnico do Bayern de Munique. Em caso de empate em número de pontos, a decisão será pelo saldo de gols. Hoje, o Werder Bremen leva vantagem sobre o Bayern, 45 a 33. ?Doze gols é uma diferença muito grande. Assim, temos de vencer. Não podemos empatar com eles em pontos?, disse o lateral-esquerdo Lizarazu, do Bayern de Munique. A sua escalação neste sábado ainda não foi confirmada por Hitzfeld. O lateral francês se recupera de uma contusão. Aílton é a grande esperança para o time visitante. O brasileiro é o artilheiro do Campeonato Alemão com 26 gols. O Werder Bremen luta por seu quarto título na Bundesliga ? foi campeão em 1965, 1988 e 1993. A partida marcará um duelo particular entre o goleador do campeonato, Aílton, e o atacante holandês Roy Makaay, vice-artilheiro da competição com 22 gols. Zé Roberto, titular da seleção brasileira de Carlos Alberto Parreira, é mais um destaque do time de Munique. Outros jogos da rodada: Kaiserslautern e Wolfsburg; Hannover e Eintracht Frankfurt; Hamburgo e Stuttgart; Bayer Leverkusen e Colonia; Hertha Berlin e Borussia Dortmund e Borussia Moenchengladbach e Schalke 04. Domingo, Bochum e Freiburg e Hansa Rostock e Munique 1860.