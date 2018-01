Werder anuncia venda de Gustavo Nery O Werder Bremen anunciou nesta quarta-feira que vendeu os direitos do lateral-esquerdo Gustavo Nery ao Corinthians, para onde ele tinha ido por empréstimo em fevereiro. Segundo o clube alemão, o valor do negócio foi US$ 1,5 milhão. Gustavo Nery foi contratado pelo Werder Bremen, junto ao São Paulo, no meio do ano passado. Mas sofreu algumas contusões e não conseguiu se firmar no clube alemão. Aí, com o dinheiro da MSI, o Corinthians acertou seu empréstimo e agora, após sua rápida adaptação no Parque São Jorge, optou pela contratação definitiva.