Werder arrasa Hamburgo por 6 a 0 e lidera Líder absoluto do Campeonato Alemão, o Werder Bremen arrasou o Hamburgo por 6 a 0 (Aílton marcou um) neste sábado e ficou ainda mais perto do título da temporada, com 71 pontos, seis a mais que o Bayern de Munique, que hoje derrotou o Colônia por 2 a 1. Confira os demais jogos da 31ª rodada: Borussia Dortmund 4 x 1 Hansa Rostock, Kaiserslautern 2 x 2 Borussia Monchengladbach, Wolfsburg 1 x 0 Frankfurt, Freiburg 4 x 1 Hannover e Munique 1860 1 x 1 Bayer Leverkusen. Neste domingo jogam Schalke 04 x Hertha Berlim e Stuttgart x Bochum.