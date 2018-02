Werder Bremem empata e se distancia O Werder Bremem empatou por 0 a 0 com o Mainz, neste sábado, e sua chance de lutar pelo título de campeão do Campeonato Alemão 2004/05 diminuiu ainda mais. É que com este empate o Bremem fica com 44 pontos, a seis de Bayern e Schalke, que jogam neste domingo e podem, portanto, ampliar a vantagem. Brasileiros - Os brasileiros marcaram gols nos seguintes jogos da rodada: Bayer Leverkusen 3 (um de Róbson Ponte) a 3 Hertha Berlim (dois de Marcelinho Paraíba) e Hansa Rostock 3 x 1 Bochum (gol de Edu). A rodada teve ainda os seguintes resultados: Wolfsburg 1 x 0 Hannover; Freiburg 2 x 3 Nuremberg; Arminia Bielefeld 3 x 4 Hamburgo; e Kaiserslautern 1 x 0 Borussia Moenchengladbach.