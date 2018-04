Werder Bremen aceita negociar Diego com o Real Madrid

O presidente do Werder Bremen, Jurgen Born, disse à rádio espanhola Cadena Ser que aceitaria negociar o brasileiro Diego com o Real Madrid. No entanto, o dirigente explicou que só fará a negociação se o próprio Diego pedir para sair. "Não quero pensar nessa possibilidade, mas se o Diego quiser jogar no Real Madrid, não vou me opor", conta Born. "Mas nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tentar manter o atleta no grupo, caso o mesmo queira ficar." O desejo do Real por Diego não é novo. O clube espanhol tenta a contratação do atleta desde o início da temporada 2007/2008, em julho. Os dirigentes consideram que o jogador tem capacidade para se tornar o novo 'Kaká'. Os rumores sobre a transferência voltou a agitar os bastidores do Real depois que o clube espanhol foi derrotado pelo Werder na Liga dos Campeões por 3 a 2, nesta quarta-feira, em jogo realizado na Alemanha.