Werder Bremen bate Hamburgo e é líder provisório do Alemão

O Werder Bremen venceu o Hamburgo por 2 a 1, neste sábado, e alcançou a liderança provisória do Campeonato Alemão. A equipe do brasileiro Diego espera agora o resultado do líder Bayern diante do Arminia Bielefeld, no domingo. Veja também: Classificação / Resultados / Próximos jogos O Werder abriu o placar com Sanogo, aos 15 minutos do primeiro tempo. O jogador da Costa do Marfim, aliás, é ex-jogador do Hamburgo. Aos 16 da etapa final, Van der Vaart empatou, aproveitando falha do goleiro reserva do Bremen, Christian Vander. Mas o Werder ainda conseguiu garantir a vitória, com o gol de Pasanen, 3 minutos depois. O Werder Bremen tem agora 33 pontos, 2 a mais que o Bayern de Munique. O Hamburgo é 3.º, com 30 pontos. Já o Bayer Leverkusen conseguiu uma boa vitória neste sábado. Fora de casa, bateu por 3 a 0 o Hertha Berlim. O Bayer foi a 27 pontos, na 4.ª posição. O Hertha, com 19 pontos, é 9.º colocado. O Schalke bateu o Bochum por 1 a 0, e é 6.º, com 25 pontos, ante 18 do Bochum, 11.º na tabela do Alemão.