Werder Bremen bate lanterna e se afasta da zona do rebaixamento

O Werder Bremen deu nesta segunda-feira mais um passo rumo à permanência na primeira divisão do futebol alemão. Jogando em casa, pelo encerramento da 26ª rodada do Campeonato Alemão, o time de Bremen bateu o lanterna Colonia por 3 a 1 e subiu para o 13º posto da tabela, três posições acima da zona de rebaixamento.

Com a vitória, o Werder chegou aos 30 pontos e já pode até sonhar com uma vaga na zona de classificação para os torneios europeus - Liga dos Campeões e Liga Europa. O time está a seis posições desta região da tabela, que começa com o Hoffenheim, com 38 pontos. Já o Colonia segue em último lugar, com os mesmos 17 pontos.

Para fazer a lição de casa nesta segunda, o Werder não teve maiores dificuldades. Veljkovic abriu o placar aos 33 minutos e deixou os anfitriões em vantagem antes da saída para o intervalo.

No segundo tempo, o Colonia ameaçou reação ao buscar o empate, aos 8 minutos, com gol de Yuya Osako. Mas o Werder tratou de retomar o domínio da partida apenas cinco minutos depois, quando Rashica colocou os donos da casa novamente em vantagem no marcador.

Nos instantes finais da partida, Eggestein anotou o terceiro do Werder, assegurando mais três pontos para a equipe na tabela.

O Werder volta a campo no sábado para enfrentar o Augsburg, fora de casa. O Colonia, no dia seguinte, vai receber o Bayer Leverkusen.