Werder Bremen bate Mönchengladbach e desencanta no Alemão

O Werder Bremen derrotou o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1 neste domingo, em casa, pela terceira rodada do Campeonato Alemão. A vitória levou o time da casa para a 11ª colocação, com quatro pontos. Os visitantes permanecem na lanterna ainda sem pontuar.

O duelo entre as equipes que ainda não haviam vencido na temporada começou equilibrado e os anfitriões só conseguiram abrir o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, de pênalti. O atacante norte-americano Aron Johannsson bateu e deixou o Werder Bremen na frente.

No último minuto da etapa inicial, o meio-campista alemão Lars Stindl deixou tudo igual. No segundo tempo, aos oito minutos, o zagueiro dinamarquês Jannik Vestergaard foi ao ataque e voltou a colocar o time da casa na frente. A dois minutos do fim, o Werder Bremen teve boa chance de ampliar, mas Felix Kroos perdeu um pênalti e a partida terminou 2 a 1.

As equipes voltam a campo pela Alemão daqui duas semanas. Em 11 de setembro, sexta-feira, o Mönchengladbach receberá o Hamburgo. Dois dias depois, no domingo, o Werder Bremen visitará o Hoffenheim.