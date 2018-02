Werder Bremen bate o Celta e vai às quartas na Uefa O Werder Bremen garantiu classificação às quartas-de-final da Copa da Uefa ao bater o Celta de Vigo por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Bremen. O jogo de ida das oitavas-de-final, disputado na Espanha, na última semana, o time alemão já havia vencido por 1 a 0. Contando com os selecionáveis Naldo e Diego no time titular, os anfitriões abriram o placar aos três minutos do segundo tempo, com Hugo Almeida. Clemens Fritz definiu o placar aos 16. O Osasuna também avançou às quartas ao derrotar o Glasgow Rangers por 1 a 0, em casa, com gol de Webo. A partida de ida, na Escócia, terminou em 1 a 1. Por fim, o Tottenham se classificou com uma vitória por 3 a 2 - mesmo placar do jogo de ida -, em Londres, sobre o Sporting Braga, de Portugal. Berbatov (dois) e Malbranque marcaram para os ingleses e Huddlestone (contra) e o ex-vascaíno Andrade diminuíram.