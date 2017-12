Werder Bremen confirma interesse em Nery O Werder Bremen, atual líder do Campeonato Alemão, confirmou nesta segunda-feira que negocia a contratação do lateral/meia Gustavo Nery, que deixará o São Paulo no meio do ano, quando termina seu contrato. Segundo o diretor-esportivo do clube da Alemanha, Klaus Allofs, faltam apenas alguns ?pequenos detalhes? para concretizar o negócio. ?Chegamos a um acordo com o jogador e faltam alguns pequenos detalhes para discutir com seu clube. Espero solucioná-los logo?, afirmou Klaus Allofs, revelando que o Werder Bremen deve investir cerca de 600 mil euros em Gustavo Nery.