Werder Bremen e Bayern de Munique empatam pelo Alemão O Werder Bremen empatou, neste domingo, fora de casa, com o Bayern de Munique por 1 a 1 e deixou de encostar no líder do Campeonato Alemão, Schalke 04. Com o resultado, o time dos brasileiros Diego e Naldo fica três pontos atrás do primeiro colocado. Já os donos da casa continuam na quarta posição, com 44 pontos. O jogo foi bastante disputado e os dois times fizeram uma bela partida. O Bayern o placar no começo do jogo. Podolski recebeu passe de Van Bommel aos cinco minutos e chutou de esquerda, sem chance para o goleiro Wiese. Na etapa complementar veio o empate. Aos 20 minutos, Frings deu um ótimo lançamento para Hugo Almeida, que ficou cara a cara com o goleiro Oliver Kahn e encobriu o alemão com um belo toque de cobertura. A partida continuou com as equipes jogando no ataque e buscando o gol da vitória. Várias chances foram criadas e o time do zagueiro brasileiro Lúcio teve as melhores oportunidades, mas pecou nas finalizações e não conseguiu derrotar o vice-líder do Alemão. Fechando a 25.ª rodada da competição, o Hamburgo empatou em casa com o Bayer Leverkusen por 0 a 0. Os anfitriões dividem a 12.ª colocação com Borussia Dortmund e Energie Cottbus, com 28 pontos, enquanto os visitantes permanecem em sexto, com 36.