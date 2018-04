Werder Bremen e Hamburgo duelam de olho na liderança

Werder Bremen e Hamburgo se enfrentam neste sábado, às 12h30 (de Brasília), com o objetivo de desalojar o Bayern de Munique do primeiro lugar no Campeonato Alemão - ainda que por apenas 24 horas, já que o líder da temporada, com 31 pontos, entra em campo no domingo para enfrentar o Arminia Bielefeld, fora de casa. Veja também: Campeonato Alemão 2007/08 Os dois rivais deste sábado têm 30 pontos, e querem colocar pressão no Bayern. O Werder vem embalado pela vitória sobre o Real Madrid no meio da semana, pela Liga dos Campeões, e aposta no retorno do meia Diego, que não atuou contra os espanhóis porque estava suspenso. "Não podemos passar muito tempo comemorando", alerta o técnico Thomas Schaaf, que não terá quatro titulares, todos contundidos: o goleiro Wiese, o volante Frings e os meias Borowski e Fritz. Com 26 pontos, o surpreendente Karlsruhe, quarto colocado, visita o lanterna Energie Cottbus, que tem apenas 8 pontos. Nesta sexta, na abertura da rodada, o Hannover venceu o Hansa Rostock por 3 a 0, fora de casa, e subiu para a sexta posição, com 24 pontos - com 14, o Hansa é o 15.º colocado. Os outros quatro jogos deste sábado: Hertha Berlim x Bayer Leverkusen, Schalke 04 x Bochum, Stuttgart x Borussia Dortmund e Wolfsburg x Eintracht Frankfurt.