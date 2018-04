Werder Bremen e Hertha avançam na Liga Europa

Os alemães Werder Bremen e Hertha Berlim se classificaram nesta quinta-feira para a fase de grupos da Liga Europa. No Casaquistão, o Werder venceu o Aktobe por 2 a 0, avançando com facilidade, já que havia vencido o primeiro jogo por 6 a 3. Os dois gols do triunfo desta quinta foram marcados pelo peruano Pizarro.

Já o Hertha Berlim avançou com vitória por 3 a 1 sobre o Brondby. Os gols do time alemão foram feitos por Kacar (dois) e Dárdai. No primeiro jogo, o time dinamarquês havia vencido por 2 a 1.

O Fulham teve mais dificuldade, mas também se classificou. O time inglês perdeu por 1 a 0 para o Amkar Perm, da Rússia, mas avançou por conta da vitória por 3 a 1, no primeiro jogo, disputado na Inglaterra. Depois de vencer em casa por 4 a 0, o Everton avançou ao empatar com o Olomuc, na República Checa, por 1 a 1.

Fora de casa, o CSKA Sofia, da Bulgária, bateu o Dínamo Moscou por 2 a 1 e se classificou, depois de ter empatado o primeiro jogo, em casa, por 0 a 0. O Twente também avançou. Depois de vencer em casa por 3 a 1, o time holandês segurou o empate por 0 a 0 com o Karabakh, no Azerbaijão para se classificar. O Hapoel Tel Aviv empatou com o Teplice por 1 a 1 em Israel e entrou na fase de grupos graças ao triunfo por 2 a 1 na Repúblicas Checa.

O Ajax confirmou a sua classificação ao bater o Slovan Bratislava por 2 a 1, fora de casa. O primeiro jogo havia sido vencido pelo time holandês por 5 a 0. Já o Zenit foi eliminado em casa. O time russo empatou por 1 a 1 com o Nacional e está fora, já que havia perdido o primeiro jogo, em Portugal, por 4 a 3.

O Cluj, da Romênia, avançou ao bater o Sarajevo por 2 a 1, depois de empatar o primeiro jogo por 1 a 1. Depois de vencer na Bélgica por 2 a 1, o Lille se classificou ao bater o Racing Genk por 4 a 2, na França. O Heerenveen também está na fase de grupos. Nesta quinta o time holandês empatou por 0 a 0 com o PAOK Saloniki. O primeiro jogo, na Grécia, foi 1 a 1.