Werder Bremen empata com Bochum sem gols O Werder Bremen, líder do Campeonato Alemão, só empatou com o Bochum, neste domingo, pela 30ª rodada. Com este resultado, o Werder Bremen soma 68 pontos, seis a mais o Bayern de Munique, segundo colocado, que derrotou o 1860 Munique por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Roque Santa Cruz, aos cinco minutos do segundo tempo. Restam quatro rodadas.