Werder Bremen empresta holandês Elia para o Southampton

A diretoria do Werder Bremen anunciou nesta quarta-feira o empréstimo do atacante holandês Eljero Elia, com passagens por sua seleção, para o Southampton, da Inglaterra. O contrato terá validade até o fim do Campeonato Inglês, em maio.

Pelo acordo, o Southampton terá opção de comprar os direitos econômicos do jogador de 27 anos ao fim do atual vínculo. O clube alemão não revelou as cifras envolvidas numa possível futura negociação.

Em nota, um dos dirigentes do Werder indicou que emprestou Elia porque o holandês vinha apresentando muita irregularidade nas competições. "Ele teve altos e baixos no Werder e agora está buscando um novo desafio", declarou Thoms Eichin. O clube alemão também está emprestando o atacante Nils Petersen ao Freiburg.

Longe dos seus melhores anos, o Werder faz fraca temporada e ocupa somente a 16ª e antepenúltima colocação do Campeonato Alemão. Assim, está na zona de rebaixamento.