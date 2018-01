Werder Bremen goleia Bochum por 4 a 1 A vitória sobre o Bochum por 4 a 1, neste domingo, deixou o Werder Bremen na segunda colocação do Campeonato Alemão, com 15 pontos, um a menos que o líder Bayern Munique. O brasileiro Ailton marcou dois gols e divide a artilharia, com seis, ao lado do compatriota Elber, do Bayern, e Thomas Christiansen, do Bochum. No outro jogo que fechou a rodada iniciada no sábado, o Nurenberg derrotou o lanterna Kaiserslautern por 1 a 0.