Werder Bremen goleia e fica bem perto do vice no Alemão

O Werder Bremen goleou neste sábado o Hannover 96 por 6 a 1, em partida pela 33.ª rodada do Campeonato Alemão, e segue firme em busca do vice-campeonato, enquanto o Schalke 04, principal rival pela posição na tabela, venceu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 em Gelsenkirchen. Veja também: Resultados e calendário Com grande atuação dos brasileiros Naldo e Diego, o Werder goleou e chegou aos 63 pontos, dois a mais que o Schalke. As duas equipes levarão a briga pelo segundo lugar - que vale vaga direta à fase de grupos da Liga dos Campeões - até a última rodada do Alemão. A dupla brasileira protagonizou o segundo gol do time, aos 27 minutos: Diego lançou falta à área e Naldo, de cabeça, completou para o fundo das redes. No entanto, o Werder poderá precisar apenas de um empate para garantir o vice, já que tem melhor saldo de gols que o Schalke. A rodada também definiu os dois primeiros rebaixados: Duisburg e Hansa Rostock. O primeiro perdeu em casa para o Bayern de Munique por 3 a 2, e o outro caiu também em seu estádio, diante do Bayer Leverkusen por 2 a 1. Mesmo poupando titulares, o Bayern abriu 3 a 0 sobre o Duisburg, que reagiu e marcou dois gols, mas não conseguiu se salvar. Já o Hansa também saiu atrás contra o Leverkusen - que abriu 2 a 0 com dois gols de pênalti -, marcou o gol de honra, mas não evitou a derrota e o descenso. Quem conseguiu se salvar nesta rodada foi o Energie Cottbus, que bateu o Hamburgo por 2 a 0 e chegou aos 36 pontos que o garantem na primeira divisão. O Stuttgart caiu para a sétima posição - fora da zona de classificação para as copas européias - ao ser goleado por 4 a 0 pelo Wolfsburg, dos brasileiros Marcelinho Paraíba, Josué e Grafite. Marcelinho, aliás, foi quem abriu a goleada, aos 16 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Wolfsburg ultrapassou o rival e agora é o sexto colocado pelo saldo de gols, já que está empatado com outras três equipes com 51 pontos: o próprio Stuttgart, o Hamburgo e o Bayer Leverkusen. O Nuremberg ainda pode se salvar, mesmo com a derrota deste sábado para o Hertha Berlim por 1 a 0, gol do brasileiro Raffael, mas precisa ganhar no próximo sábado em casa do Schalke e que o Arminia Bielefeld perca ou empate fora de casa contra o Stuttgart. O Arminia empatou em casa contra o Borussia Dortmund em 2 a 2, que chegou à igualdade num lance raro. O suíço Alexander Frei cobrou uma falta, a bola bateu na trave e na cabeça do goleiro Rowen Fernández antes de ir para o fundo das redes. No outro jogo da rodada, entre duas equipes sem pretensões no campeonato, o Bochum venceu o Karlsruhe por 3 a 1 fora de casa.