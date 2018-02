Werder Bremen lidera o Alemão ao vencer Hamburgo

O Werder Bremen pulou para a liderança do Campeonato Alemão, à frente do Bayern de Munique, ao vencer em casa neste sábado, por 2 x 1, o Hamburgo, um belo fim para uma bela semana que teve a vitória por 3 x 2 sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões. Veja também: Classificação / Resultados / Próximos jogos O atacante da Costa do Marfim Boubacar Sanogo colocou o Werder à frente com 15 minutos de jogo, em um gramado encharcado, após receber um passe do meia croata Jurica Vranjes pela esquerda e passar pelo goleiro Frank Rost para marcar com um chute certeiro. O Hamburgo conseguiu o empate, que parecia estar longe pelo andamento do jogo, logo depois dos 15 minutos do segundo tempo, quando Rafael van der Vaart se aproveitou de uma lambança do goleiro Christian Vander. A tentativa dele de afastar a bola acabou nos pés do meia holandês, que aproveitou e encobriu o goleiro. O Werder retomou a vantagem três minutos depois. O defensor finlandês Patri Pasanen tentou cruzar pela direita, mas o zagueiro Vincent Kompany, do Hamburgo, tocou na bola, o que a fez ganhar altura, antes de acabar entrando no gol. O Werder lidera a liga pela primeira vez na temporada, com 33 pontos. O Bayern, que joga no domingo fora de casa com o Arminia Bielefeld, está em segundo com 31 pontos, e o Hamburgo é o terceiro com 30. Tanto Werder quanto Hamburgo estavam invictos em seus primeiros nove jogos no campeonato, com sete vitórias e dois empates, somando 23 pontos. Este também foi o 87o. dérbi do norte da Alemanha. O Werder agora tem 28 vitórias, contra 27 do Hamburgo e 32 empates.