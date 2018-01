Werder Bremen mais longe dos líderes O Werder Bremen ficou mais longe dos líderes do Campeonato Alemão, ao ser derrotado, neste sábado, em casa, por 2 a 1, pelo 1860 Munique, em jogo válido pela 20ª rodada. Com este resultado, a equipe do atacante Aílton segue com 34 pontos, nove a menos que o Bayern de Munique, primeiro colocado. O Borussia Dortmund, com 36 pontos, é o segundo. Outra equipe que se afastou dos primeiros colocados foi o Schalke 04, que perdeu para o Hertha, em Berlim por 4 a 2. Alex Alves e Marcelinho Paraíba, uma vez cada, marcaram para o time vencedor. O Schalke continua com 32 pontos. Outros resultados deste sábado: Hansa Rostock 0 x 0 Energie Cottbus, Hannover 4 x 2 Nuremberg, Wolfsburg 2 x 0 Arminia Bielefeld, Kaiserslautern 2 x 0 Borussia Moenchengladbach, Bochum 2 x 1 Bayer Leverkusen. Partidas previstas para domingo: Bayern Munique x Hamburgo e Stuttgart x Borussia Dortmund.