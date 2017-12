Werder Bremen mantém liderança Com um gol de Aílton, o Werder Bremen derrotou o Hansa Rostock, por 3 a 0, nesta terça-feira, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Alemão e manteve a liderança agora com 39 pontos. O atacante brasileiro é o principal artilheiro da liga com 16 gols. O Bayern de Munique divide a vice-liderança com o Stuttgart, após golear o Freiburg, por 6 a 0, com dois gols do holandês Roy Makaay. Ambas equipes soma 35 pontos. Outros resultados desta terça-feira: Colonia 3 x 0 Hertha Berlin e Frankfurt 2 x 3 Hamburgo. Jogos previstos para esta quarta: Hannover x Bochum, 1860 Munique x Borussia Moenchengladbach, Stuttgart x Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund x Kaiserslautern e Schalke 04 x Wolfsburgo.