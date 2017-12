Werder Bremen mantém liderança folgada O Werder Bremen ganhou mais uma e manteve a liderança folgada do Campeonato Alemão. Neste sábado, mesmo fora de casa e com um jogador a menos desde os 27 minutos do segundo tempo, a equipe do brasileiro Aílton derrotou o Borussia Moenchengladbach por 2 a 1, com um gol nos acréscimos. Assim, chegou aos 45 pontos - o vice-líder Stuttgart, que tem 38, só joga no domingo, contra o Hertha Berlim. A 19ª rodada do Campeonato Alemão teve um gol brasileiro, do atacante Fernando Baiano, que, no entanto, não impediu a derrota de seu Wolfsburg para o Borussia Dortmund, por 4 a 2. Nos outros resultados do dia, Bayer Leverkusen 1 x 2 Eintracht Frankfurt, Hansa Rostock 4 x 1 Freiburg, Kaiserslautern 1 x 0 Colônia, Schalke 04 0 x 0 Munich 1860 e Hamburgo 1 x 1 Bochum. Neste domingo, além da partida do Stuttgart, jogam Bayern de Munique x Hanover.