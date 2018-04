Werder Bremen perde em casa pelo Alemão O Werder Bremen, atual campeão alemão, perdeu hoje a chance de reassumir a liderança da temporada 2004/2005 ao ser derrotado, em casa, pelo Wolfsburg, por 2 a 1, no encerramento da terceira rodada. Na outra partida, Borussia Dortmund e Hannover ficaram no 1 a 1. Os líderes do campeonato, com sete pontos, são Bayer Leverkusen e Stuttgart. Werder e Wolfsburg têm seis. O Wolfsburg se impôs e chegou a abrir 2 a 0 no início do segundo tempo, com gols de Brdaric e Thiam. Klose fez depois para o time de Bremen, mas a tentativa de reação parou por aí. Em Dortmund, Rocicky marcou para o Borussia no primeiro tempo, mas Mertesacker empatou para o Hamburgo aos 47 da etapa final.