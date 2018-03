Werder Bremen pode não liberar Diego para Olimpíada

Depois de ficar sem Kaká, que não será liberado pelo Milan, a seleção brasileira pode ficar sem outro jogador importante nas Olimpíadas de Pequim. O meia Diego, do Werder Bremen, pode ter problemas para ganhar permissão do clube a fim de atuar nos Jogos. Veja também: Lucas diz ao Liverpool que quer disputar Jogos Olímpicos "Com todo o respeito, é um torneio olímpico. Para o jogador de futebol, o campeonato mais importante é a Copa do Mundo. É lá que estão os melhores do mundo", disse Klaus Allofs, diretor do clube alemão. O Werder Bremen, vice-campeão nacional, quer que o brasileiro participe da pré-temporada e não teme punição pelo fato de dificultar a ida do jogador a Pequim. "Está claro que, caso não liberemos Diego, não sofreremos sanções", disse Allofs.