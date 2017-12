Werder Bremen tentará manter Klose, mas espera ofertas O Werder Bremen promete fazer de tudo para manter o atacante Miroslav Klose, mas está consciente de que o jogador deve receber uma chuva de ofertas depois de seu desempenho da Copa - até agora, ele é o artilheiro, com quatro gols. "Queremos continuar crescendo e precisamos de jogadores como ele. Deixá-lo sair não está em nossos planos", disse o diretor da equipe, Klaus Allofs. Klose, de 28 anos, está no Werder Bremen há duas temporadas, mas sempre atuou no futebol alemão, e falou nos últimos dias sobre seu desejo de jogar no exterior. "Posso entender isso, mas sua saída não ocorrerá nesta próxima temporada", assegurou Allofs, ele próprio um ex-atacante - defendeu a Alemanha no vice-campeonato da Copa de 1986, no México. O Werder Bremen foi vice-campeão alemão na última temporada, e assegurou a participação na Liga dos Campeões, onde deseja fazer melhor campanha do que no na temporada anterior, quando caiu diante da Juventus nas oitavas-de-final. Além de Klose, mais dois jogadores do clube disputam a Copa pela Alemanha: o volante Frings e o meia Borowski.