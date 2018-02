Werder Bremen vem atrás de Diego Klaus Allofs, ex-atacante da Seleção da Alemanha nos anos 80 e atual homem-forte do Werder Bremen, está no Brasil. E deverá procurar o Santos nos próximos dias. A amigos brasileiros, Allofs revelou que tem muito interesse em Diego. E se ele fizer uma oferta acima dos US$ 12 milhões propostos pelo Tottenham (ING) no início do ano, leva o jogador. A situação é simples: Diego tem contrato até julho de 2005. Se a diretoria do clube não vendê-lo até dezembro, o jogador, amparado pela Lei Pelé, poderá negociar e assinar com qualquer time sem que o Santos receba um tostão. Daí a urgência dos cartolas em arranjarem um comprador para Diego. Até porque, o pai e empresário do meia, Djair Cunha, já disse que não renovará o vínculo do jogador com o Santos. ?Não falei com ninguém do Werder Bremen. Eles devem ter procurado o Santos, que é quem tomou a frente das negociações até dezembro?, disse Djair Cunha. A diretoria, porém, nega ter sido procurada por pessoas do Werder Bremen, clube que conquistou recentemente o Campeonato Alemão e irá disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. No Werder Bremen, Diego faria companhia a outro brasileiro: o polivalente Gustavo Nery, do São Paulo, que vai para a Alemanha em julho. O centroavante Aílton trocou recentemente o clube pelo Schalke 04, também da Alemanha. Além de Diego, Allofs tem interesse no volante Kleberson, que amargou a reserva durante boa parte do último ano no Manchester United (ING). Ele foi, inclusive, a Belo Horizonte conversar com Kleberson, que ficou no banco da seleção no jogo contra a Argentina, na última quarta-feira.