Werder Bremen vence e continua na cola do Schalke 04 O Werder Bremen continua seguindo de perto o líder do Campeonato Alemão, Schalke 04. O time dos brasileiros Diego e Naldo se consolidou na segunda colocação do torneio ao vencer, em casa, o Mainz por 2 a 0, neste domingo. Os gols da partida válida pela 26.ª rodada foram marcados por Vranjes, aos 15 minutos do segundo tempo, e Diego, aos 45 minutos. Com o resultado, os anfitriões chegam a 50 pontos e permanecem em segundo lugar, a três pontos do Schalke. Já o Mainz vai a 31 pontos e divide a 11.ª posição com o Energie Cottbus. Em outro jogo deste domingo, O Bayer Leverkusen venceu em casa o Borussia M´gladbach por 1 a 0, com um gol no final da partida, marcado por Voronin no último minuto de jogo. Agora, os donos da casa assumem a 5.ª colocação com 39 pontos, enquanto os visitantes permanecem na lanterna com 24.