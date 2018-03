Werder Bremen vence e lidera na Alemanha O Werder Bremen derrotou o Munique 1860 por 2-0 neste domingo e se manteve na liderança do Campeonato Alemão, com sete pontos de vantagem em relação ao Bayern Múnich, que no sábado venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 1. Depois de um cruzamento do brasileiro Aílton, pela esquerda, o croata Ivan Klasnic abriu o marcador aos 37 minutos. O grego Angelos Charisteas, que a 20 minutos do final entrou no lugar de Aílton, fez 2 a 0 de cabeça. No outro jogo deste domingo, Wolfsburgo venceu o Colônia também por 2 a 0. A rodada foi aberta no sábado, com sete jogos: Borussia Moenchengladbach 1 x 0 Hanover; Kaiserslautern 1 x 0 Eintracht Francfort, Schalke 04 3 x 0 Friburgo, Borussia Dortmund 0 x 2 Stuttgart, Bayer Leverkusen 1 x 3 Bayern Múnich, Hansa Rostock 3 x 0 Hamburgo e Hertha Berlín 1 x 1 Bochum.