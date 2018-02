Werder Bremen vence e volta a liderar o Campeonato Alemão Com gols de Borowski, Almeida e Mertesacker, o Werder Bremen venceu o Hannover, neste domingo, por 3 a 0, e voltou à liderança do Campeonato Alemão. A equipe dos brasileiros Diego e Naldo tem a mesma pontuação que o Schalke 04, mas leva vantagem no saldo de gols. Logo aos cinco minutos de partida, o meia Borowski abriu o placar para os donos da casa. Mesmo dominando o jogo, o Werder só marcou os outros na etapa final. Almeida ampliou aos 22 minutos e Mertesacker balançou as redes do Hannover, 12.º colocado, aos 30. O atacante Klose até desperdiçou uma cobrança de pênalti, aos 25 minutos. No outro jogo da rodada, o Bayer Leverkusen (6.º) conseguiu uma espetacular virada fora de casa para cima do Aachen (14.º) por 3 a 2. Reghecampf, de pênalti, abriu o marcador para os mandantes já aos nove minutos de partida, e Ibisevic ampliou aos 30. Porém, aos 44 minutos, Schneider começou a reação dos visitantes. Já no segundo tempo, Voronin, aos nove, e mais uma vez Schneider, três minutos depois, viraram o jogo e garantiram a vitória do Bayer Leverkusen.