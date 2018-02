Werder Bremen vence e volta à vice-liderança do Alemão A 24.ª rodada do Campeonato Alemão foi muito boa para o Werder Bremen. O time dos brasileiros Diego e Naldo venceu neste sábado o Bochum por 3 a 0 em casa e contou com o tropeço dos principais adversários para voltar à vice-liderança da competição. Os três gols da partida foram marcados pelo atacante Hunt, sendo que dois deles tiveram participação direta de Diego. Com a vitória, o Werder soma agora 46 pontos, um a mais que o Stuttgart, que perdeu de 3 a 1 para o Bayer Leverkusen, sexto colocado com 35 pontos. Já o Bochum segue na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, com apenas 24. Outro time que se deu bem na rodada foi o Bayern de Munique. Na partida de estréia do volante Mineiro como titular do Hertha Berlim, o Bayer venceu por 3 a 2 e assumiu a quarta posição, com 43 pontos. Os anfitriões permanecem em sétimo com 34. Outros jogos deste sábado: Arminia Bielefeld 3 x 2 Nurnberg, Eintracht Frankfurt 2 x 0 Hannover, Wolfsburg 1 x 0 Monchengladbach.