Werder Bremen vence Wolfsburg por 2 a 0 O Werder Bremen obteve uma importante vitória, neste domingo, ao derrotar, fora de casa, o Wolfsburg, por 2 a 0, com gols de Ivan Klasnic e Johan Micoud. O atacante brasileiro Aílton desperdiçou uma cobrança de pênalti. Com este resultado, o líder Werder Bremen alcança os 61 pontos, 11 a mais que o segundo colocado Bayern de Munique. Restam nove rodadas. No outro jogo deste domingo, Munique 1860 e Freiburg empataram por 1 a 1.