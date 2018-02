Werder deve ter desfalques na rodada da Copa da Uefa O Werder Bremen está em situação tranqüila para o jogo contra o Celta, nesta quarta-feira: classifica-se para as quartas-de-final da Copa da Uefa com um empate simples, depois da vitória por 1 a 0 no jogo de ida, na Espanha. O problema para o time do meia Diego e do zagueiro Naldo, ambos confirmados como titulares, é que vários titulares podem estar ausentes. É o caso do atacante Klose, artilheiro da última Copa do Mundo, que desfalcou a equipe no empate de domingo, contra o Bayern de Munique, por causa de dores nas costas, e pode ficar novamente de fora. "É duro fazer um prognóstico", desconversou o atacante. A principal opção, o português Hugo Almeida, que marcou o gol da vitória no jogo de ida, sente dores musculares, assim como o meia dinamarquês Jensen. Pelo Celta, o brasileiro Fernando Baiano, principal atacante do time, também sentiu lesões leves nas últimas semanas, mas pode jogar. Outro time alemão que decide seu destino nesta terça é o Bayer Leverkusen, que recebe o Lens, da França, e precisa reverter a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida. No País Basco, o Osasuna joga por um empate sem gols contra o Rangers, da Escócia. E o Tottenham recebe o Braga com a possibilidade de perder por 1 a 0 ou 2 a 1 em Londres, depois de vencer a primeira partida em Portugal por 3 a 2. Jogos das oitavas da Copa da Uefa: Quarta-feira Bayer Leverkusen (ALE) x Lens (FRA) (1 x 2) Werder Bremen (ALE) x Celta (ESP) (1 x 0) Osasuna (ESP) x Rangers (ESC) (1 x 1) Tottenham (ING) x Braga (POR) (3 x 2) Quinta-feira Shakhtar Donetsk (UCR) x Sevilla (ESP) (2 x 2) AZ Alkmaar (HOL) x Newcastle (ING) (2 x 4) Espanyol (ESP) v Maccabi Haifa (ISR) (0 x 0) Benfica (POR) x Paris St. Germain (FRA) (1 x 2) *Os resultados entre parênteses são referentes ao primeiro jogo