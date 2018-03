Werder e Bayern têm jogos decisivos Werder Bremen e Bayern de Munique têm jogos decisivos neste sábado, na 31ª rodada do Campeonato Alemão. O Werder, do artilheiro Aílton, lidera com 68 pontos e recebe o Hamburgo (42). O Bayern, 2º com 62, visita o lanterna Colônia (20). O grande duelo fica para a semana que vem, quando os líderes se enfrentam em Munique. A rodada terá ainda Friburg x Hannover, Wolfsburg x Eintracht Frankfurt, Kaiserslautern x B. Moenchengladbach, B. Dortmund x Hansa, Munique 1860 x B. Leverkusen. Domingo, jogam Stuttgart x Bochum e Schalke04 x Hertha.