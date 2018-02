Werder e Schalke 04 vencem e seguem na briga por título Werder Bremen e Schalke 04 venceram seus jogos, nesta quarta-feira, no complemento da 19.ª rodada e seguem na briga pelo título do Campeonato Alemão. Mesmo fora de casa, o time de Bremen fez 2 a 0 no Bayer Leverkusen, enquanto que o Schalke ganhou do Alemannia Aachen por 2 a 1, em Gelsenkirchen. Na classificação geral, ambos dividem a liderança com 42 pontos, mas o Werder leva vantagem no saldo de gols (30 a 15). Em Leverkusen, o meia brasileiro Diego (ex-Santos) não marcou, mas teve atuação destacada pelo Werder Bremen. O atacante alemão Miroslav Klose e Almeida foram os autores dos gols da vitória. Outro brasileiro que brilhou foi o lateral-direito Rafinha, que marcou o primeiro gol do Schalke 04. Ciccone (contra) fez o outro do time da casa e Ibisevic anotou o gol do Alemannia Aachen. Quem deu vexame na rodada foi o Hertha Berlim, nova equipe do volante Mineiro. Fora de casa, o time da capital alemã foi goleado pelo Hannover por 5 a 0 e perdeu a chance de encostar no Bayern Munique, que está em quarto lugar. O brasileiro Vinícius marcou dois gols para o Hannover, que ficou um pouco mais distante da zona de rebaixamento. Fahrenhorst, Rosenthal e Lala completaram o placar. Nos outros dois jogos da rodada, o Mainz derrotou em casa o Borussia Dortmund, por 1 a 0 (gol de Andreesen), e o lanterna Hamburgo ficou no empate em casa contra o Energie Cottbus por 1 a 1 - Radu fez primeiro para os visitantes e o argentino Juan Pablo Sorín empatou.