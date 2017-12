Werder empata e Bayern diminui diferença O Bayern de Munique se deu bem na 21ª rodada do Campeonato Alemão. Além de vencer o Hamburgo por 1 a 0, a equipe contou com o tropeço do líder Werder Bremen, que ficou no 0 a 0 com o Schalke 04. Assim, o segundo colocado está agora 7 pontos atrás do primeiro: 49 a 42. Em outros jogos disputados neste sábado: Bayer Leverkusen 1 x 3 Bochum, Kaiserslautern 1 x 0 Stuttgart, Borussia Moenchengladbach 2 x 2 Freiburg, Hansa Rostock 3 x 1 Hannover e Wolfsburg 3 x 1 Munique 1860. No domingo, duas partidas completam a rodada: Borussia Dortmund x Colonia e Hertha Berlim x Eintracht Frankfurt.