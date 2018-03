Werder empata e se aproxima do título O Werder Bremen empatou sem gols em casa neste domingo diante do Hannover e segue tranqüilo na liderança do Campeonato Alemão, com 67 pontos. Beneficiado pela derrota do Bayern de Munique por 2 a 0 para o Borussia Dortmund, no sábado, o time do brasileiro Aílton, artilheiro com 25 gols, pode conquistar o seu quarto título nacional por antecipação. Faltando cinco rodadas para o fim da temporada, o time de Munique tem 59 pontos e na hipótese de vencer todos os seus confrontos daqui em diante, o Werder pode ainda se dar o luxo de ganhar apenas três jogos para sagrar-se campeão ou vencer duas partidas e conseguir dois empates e mesmo assim ficar com o seu quarto troféu (foi campeão em 1965, 1993 e 1998). A equipe ainda pode fazer história caso conquiste a Copa da Alemanha. A final será dia 29 de maio, em Berlim, contra o Alemannia Aachen, clube da segunda divisão.