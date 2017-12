Werder estréia com goleada na Alemanha O Werder Bremen foi o destaque dos jogos deste sábado, válidos pela primeira rodada do Campeonato Alemão. Jogando em casa, o time goleou o Arminia Bielefeld por 5 a 2. Klose (dois), Klasnic (dois) e Baumann marcaram para o Werder, enquanto que Krupnikovic e Zuma descontaram para os visitantes. Outra equipe que começou a temporada de forma arrasadora foi o Hamburgo, que bateu o Nuremberg por 3 a 0, em casa. Emille Mpenza e Barbarez (dois) fizeram os gols. Nos outros jogos deste sábado, o Colônia venceu o Mainz por 1 a 0, o Duisburg empatou com o Stuttgart por 1 a 1, e o Wolfsburg ficou no 2 a 2 com o Borussia Dortmund, mesmo placar do jogo entre Hannover e Hertha Berlim. O brasileiro Marcelinho Paraíba fez um dos gols do time visitante. A rodada será completada neste domingo com duas partidas: Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen e Schalke 04 x Kaiserslautern.