Werder goleia e garante ponta do grupo na Liga Europa

Com a vitória, o time alemão, já classificado para a fase eliminatória, assegurou a primeira colocação do Grupo L, com 13 pontos. A segunda vaga da chave foi conquistada pelo Athletic Bilbao, que venceu o Austria Vienna por 3 a 0, fora de casa.

Pelo Grupo J, o Shakhtar Donetsk perdeu o aproveitamento de 100% na competição ao empatar sem gols com o Club Brugge. O time da Ucrânia, que contou com os brasileiros Jadson, Ilsinho, Fernandinho, Luiz Adriano e Willian, também garantiu a primeira colocação da chave, com 13 pontos.

O Brugge é o segundo, com oito, e disputa a segunda vaga do grupo com o Toulouse, que tem sete, na última rodada, no dia 16. A equipe francesa se manteve na briga ao vencer o Partizan Belgrade por 1 a 0, diante de sua torcida, chegando aos sete pontos. O adversário ocupa a lanterna da chave, sem pontuar nesta fase.

No Grupo K, o PSV Eindhoven garantiu a classificação no último minuto de jogo ao vencer o Sparta Prague por 1 a 0, jogando em casa. Os holandeses chegaram aos 11 pontos e também asseguraram o topo da chave.

A segunda vaga será disputada entre Copenhagen e o Sparta, que se enfrentam na próxima rodada. Nesta quinta, o Copenhagen bateu o lanterna CFR Cluj por 2 a 0, em casa, e se manteve na terceira posição do grupo. A vice-liderança é do Sparta. O Cluj não tem mais chances na competição.