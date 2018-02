Werder perde para o Hannover de virada em jogo com 7 gols

Jogando fora de casa, o Werder Bremen não esperava pela tarde inspirada de Mike Hanke e perdeu, de virada, para Hannover, por 4 a 3, neste sábado, pela 16.ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado foi bom para o Bayern de Munique, em empatou sem gols com o Duisburg em casa, chegou a 35 pontos e ampliou a sua vantagem para o vice-líder Werder, que ficou com 33 pontos. A chuva de gols começou ainda no primeiro tempo, aos 10 minutos, quando Markus Rosenberg abriu o placar para o Werder. Mike Hanke empatou aos 13. Frank Baumann fez contra o segundo do Hannover, aos 20, um minuto antes de Mike Hanke marcar o seu segundo na tarde e fazer 3 a 1 para os anfitriões. Antes do final do primeiro tempo, aos 41, Diego diminuiu o prejuízo do Werder, de pênalti. O time do brasileiro empatou logo no começo do segundo tempo, aos 9, com Markus Rosenberg, mas Mike Hanke estava animado e garantiu a vitória do Hannover aos 22.