Werder quer acabar com sonho espanhol na Copa da Uefa Depois de ser eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões, o Werder Bremen volta a Barcelona para acabar com o sonho de uma final espanhol na Copa da Uefa 2006/2007, já que o outro finalista da competição sai do confronto entre Osasuna e Sevilla. No dia 5 de dezembro, os alemães se despediram da Liga dos Campeões com um derrota para o Barcelona por 2 a 0, resultado que os relegou à Copa da Uefa, e nas semifinais da competição, o time dos brasileiros Diego e Naldo agora tem pela frente mais um time catalão, mas dessa vez é o rival do Barça: o Espanyol. Porém, a equipe comandada por Thomas Schaaf vai para campo desfalcada de alguns jogadores importantes de seu plantel, como o lateral-esquerdo Pierre Wome, o meia Tim Borowski e o zagueiro Per Mertesacker. Enquanto os desfalques de Borowski - com problemas nos ligamentos do joelho - e de Mertesacker - com ruptura nos meniscos - eram dados como certos, o Werder Bremen tinha esperança de Wome se recuperar até a próxima quinta. No entanto, o clube informou que o camaronês, que sofreu uma fratura em um dedo do pé, não conseguirá jogar na Espanha. Mas o Espanyol também não contará com peças chave, como Luis García e do argentino Pablo Javier Zabaleta. Porém, mesmo com essas dificuldades, para os espanhóis este é um jogo histórico, pois pode voltar a fazer uma final de Copa da Uefa desde 1988, quando perdeu para outro alemão, o Bayer Leverkusen, nos pênaltis. E a missão do time do técnico Ernesto Valverde é conseguir uma vitória para ir à Alemanha com o regulamento embaixo do braço. Para o treinador, o mais importante é não tomar gols em casa e para tal reforçará a marcação em cima do meia Diego e do atacante Miroslav Klose. Na outra semi, o Osasuna só pensa na vaga para a final, já o Sevilla, dos brasileiros Daniel Alves, Adriano, Renato e Luis Fabiano jogam em três frentes. Além de brigar pelo bi na Uefa, o time andaluz ainda sonha com o título espanhol e o da Copa do Rei. A equipe basca segue no seu plano de crescer no cenário europeu após ser eliminado da Liga dos Campeões pelo Hamburgo, quando deixou por seu caminho na Uefa clubes como Parma (ITA), Odense (DIN), Lens (FRA), Heerenveen (HOL), Bordeaux (FRA), Rangers (ESC) e Bayer Leverkusen (ALE). E para a partida contra o Sevilla, o técnico José Angel Ziganda só não contará com iraní Javad Nekounam, que salvou o time contra os franceses do Bordeaux, mas tem as voltas de David López, Enrique Corrales, Roberto Soldado e Savo Milosevic. O treinador do time andaluz, Juande Ramos, poderia contar com sua equipe completa, já que alguns de seus jogadores que estavam lesionados - o goleiro Palop e os brasileiros Renato e Adriano - se recuperaram de lesões. Mas com os diversos compromissos mirando o três títulos diferentes, forçaram Ramos a escolher por um time misto. O que pode custar caro para o Sevilla, mesmo que o clube decida sua classificação em casa. ESPANYOL X WERDER BREMEN Espanyol - Iraizoz; Velasco, Torrejón e Jarque; David García, Moisés Hurtado, De la Peña, Rufete e Riera; Pandiani e Tamudo. Técnico: Ernesto Valverde. Werder Bremen - Wiese; Fritz, Pasanen, Naldo e Owomoyela; Baumann, Frings, Vranjes e Diego; Klose e Hunt. Técnico: Thomas Schaff. Árbitro - Tom Henning (NOR). Horário - 15h45 (de Brasília). Local - Olímpico de Montjuic, em Barcelona (ESP). OSASUNA X SEVILLA Osasuna - Ricardo; Izquierdo, Cruchaga, Cuéllar e Corrales; Juanfran, Puñal, Raúl García e David López; Soldado e Milosevic . Técnico: José Ángel Ziganda. SEVILLA - Palop; Daniel Alves, Javi Navarro, Escudé e Dragutinovic; Jesús Navas, Martí, Poulsen e Puerta; Kanouté e Kerzhakov. Técnico: Juande Ramos. Árbitro - Eric Braamhaar (HOL). Horário - 15h45 (de Brasília). Local - Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP).