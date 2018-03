Werder vence com goleada; Rostock e Duisburg são rebaixados O Werder Bremen massacrou o Hanover 96 por 6 x 1 neste sábado e tem dois pontos a mais que o Schalke 04 na corrida pela segunda colocação com um jogo para disputar, enquanto Hansa Rostock e MSV Duisburg foram rebaixados. O Bayern de Munique arrebatou seu 21o título na liga alemã no último final de semana, deixando seus rivais se debatendo pelo segundo lugar e uma vaga automática na Liga dos Campeões. O Schalke manteve vivas suas esperanças com uma vitória tensa de 1 x 0 em casa sobre o Eintracht Frankfurt graças a um gol de cabeça de Mladen Krstajic. As chances do Rostock e do Duisburg de fugir do rebaixamento terminaram com suas derrotas em casa. O Rostock cedeu dois pênaltis, o primeiro uma decisão difícil, o segundo um erro terrível do goleiro, na derrota de 2 x 1 para o Bayer Leverkusen. O Duisburg lutou para virar o jogo contra o Bayern mas não obteve sucesso. Os campeões abriram uma dianteira de 3 x 0 aos 20 minutos. Dois gols no início do segundo tempo deram esperança ao Duisburg, mas o Bayern não teve dificuldades para assegurar o resultado. NUREMBERG EM PERIGO O Nuremberg permanece na zona de rebaixamento com 31 pontos depois de uma derrota de 1 x 0 fora de casa para o Hertha Berlin, mas ainda tem uma chance de evitar a queda. O Arminia Bielefeld é outro time em perigo, com 33 pontos depois do empate de 2 x 2 com o Borussia Dortmund. O Energie Cottbus garantiu sua vaga entre os melhores colocados ao obter uma vitória brilhante de 2 x 0 sobre o Hamburg SV em casa. O Werder tem sido irregular nesta temporada, mas lembrou seus torcedores do que é capaz neste sábado. Naldo penetrou a defesa e armou para Hugo Almeida fazer o primeiro, e o defensor brasileiro mandou de cabeça o segundo pouco antes da marca de meia hora de jogo. Tim Borowski acrescentou o terceiro na segunda etapa, Ivan Klasnic cabeceou um rebote do pênalti de Diego e Markus Rosenberg e Aaron Hunt completaram o placar antes de Szabolcs Huszti devolver um gol para os adversários. Werder e Schalke garantiram ao menos a terceira colocação, o que lhes assegura um lugar na última rodada classificatória da Liga dos Campeões. Ainda falta decidir duas vagas na Copa da Uefa. Leverkusen, Hamburg, Wolfsburg e Stuttgart estão todos com 51 pontos e entre a quarta e a sétima colocação respectivamente.