Werder vence e empata em pontos com o Bayern no Alemão

A 17.ª rodada do Campeonato alemão não poderia ter sido melhor para o Werder Bremen. Neste sábado, o time dos brasileiros Diego e Naldo goleou o Bayer Leverkusen por 5 a 2 e empatou com o líder Bayern de Munique em pontos, mas ainda fica atrás do rival na tabela por ter um saldo de gols pior que o do clube bávaro. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Mas o grande destaque do triunfo do Werder foram os primeiros gols do atacante croata Ivan Klasnic após ele ter voltado de um longo período de recuperação devido um transplante de rim. O atacante marcou duas vezes. Diego também deixou sua marca. Fritz e Rosenberg completaram o placar a favor dos donos da casa, enquanto Barnetta e Kiessling descontaram para o Leverkusen. Já o Bayern de Munique não passou de um empate sem gols com o Hertha Berlin, resultado que deixa o Werder com os mesmo 35 pontos que os bávaros na classificação do Alemão.