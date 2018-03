Werder vence Hamburgo e leva vaga na Liga dos Campeões O Werder Bremen venceu o Hamburgo por 1 x 0 nesta quarta-feira, pela antepenúltima rodada do Campeonato Alemão, e obteve uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao assegurar lugar entre os três melhores do torneio. O gol do Werder foi marcado pelo atacante português Hugo Almeida aos 5 minutos do segundo tempo. Com este resultado, o Werder recuperou a segunda posição, que dá vaga direta na Liga, com 60 pontos, dois a mais que o Schalke, que até agora se coloca na etapa preliminar da competição européia. O Bayern de Munique, que ganhou o título no domingo, comemorou a conquista em casa, 2 x 0 sobre o Arminia Bielefeld, graças aos gols de Franck Ribery e Lukas Podolski. Veja os resultados da rodada: Nuremberg 2 x 0 Duisburg Bayer Leverkusen 1 x 2 Hertha Berlim Bayern de Munique 2 x 0 Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt 2 x 3 Wolfsburg Hamburgo 0 x 1 Werder Bremen Terça-feira: Borussia Dortmund 3 x 2 Stuttgart Hanover 96 3 x 0 Hansa Rostock Karlsruhe SC 1 x 1 Energie Cottbus Bochum 0 x 3 Schalke 04