Werder vence Real Madrid e mantém chances de classificação O Werder Bremen derrotou o Real Madrid por 3 x 2 nesta quarta-feira para seguir com chances de avançar na Liga dos Campeões, enquanto o time espanhol ainda não se garantiu nas oitavas-de-final. O Bremen abriu o placar aos 5 minutos através de Markus Rosenberg, mas Robinho empatou quatro minutos depois. Bonitos gols de Boubacar Sanogo e Aaron Hunt colocaram o Werder em vantagem, e Ruud van Nistelrooy diminuiu aos 20 do segundo tempo. O Real ainda está bem colocado no Grupo C, com oito pontos em cinco partidas e enfrenta a Lazio no dia 11 de dezembro, pela última rodada do grupo. O Olympiakos, que venceu a Lazio fora de casa por 2 x 1, também soma oito pontos, dois a mais que o Werder. A Lazio está em último, com cinco pontos. (Por Kevin Fylan)